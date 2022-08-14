2022/08/14 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية لنم تستورد نفطا من ايران في شهر يوليو/ تموز ولا قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد إجمالا 13.2 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 10.7 مليون طن استوردها قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في الشهر الماضي.



وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار واردات كوريا الجنوبية من النفط، وفق رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامس أكبر مشترٍ للنفط بالعالم يتخلى عن الخام الإيراني ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامس أكبر مشترٍ للنفط بالعالم يتخلى عن الخام الإيراني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).