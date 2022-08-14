ديوان الرقابة المالية يحدد نسبة إنجاز ملف التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين

2022/08/14 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد ديوان الرقابة المالية، الأحد، نسبة إنجاز ملف التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين في الأمن الغذائي.

وقال رئيس الديوان رافل ياسين في تصريح للتلفزيون الرسمي، إنه "تم تدقيق بيانات 90 ألفاً من خريجي حملة الشهادات العليا والأوائل من مجموع 132 ألفا وتمت إعادة 42 ألفا لوجود نقص في بياناتهم".

وأضاف، أن "موظفي قسم التقاطع الوظيفي في الديوان مستمرون بالدوام الرسمي في أيام العطل لإنجاز ملف التقاطع الوظيفي لجميع الخريجين المشمولين بالتعيينات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، لافتا إلى أن "الديوان ينتظر وصول بيانات الخريجين من بقية الجامعات والكليات التابعة لبقية الوزارات".

وتابع أن "لجنة الامر الديواني (35) كلفت الديوان بإجراء التقاطع الوظيفي خلال 30 يوما وتمكنا من إنجاز 90 % من الملف خلال أسبوع فقط".

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