2022/08/14 | 22:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت عشائر البركات في محافظة السماوة، الاحد 08/14/2022، النفير العام ردا على محاولة اغتيال...

ظهرت المقالة عشائر البركات تعلن النفير العام بعد محاولة اغتيال خشان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر البركات تعلن النفير العام بعد محاولة اغتيال خشان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر البركات تعلن النفير العام بعد محاولة اغتيال خشان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).