وفد الإطار التنسيقي يزور كردستان العراق سعيا لحل الأزمة والصدر يقاضي الرئاسات الثلاث

2022/08/14 | 22:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وفد من الإطار التنسيقي محادثات بكردستان العراق سعيا لحل الأزمة السياسية، في وقت يتمسك فيه طرفا النزاع الرئيسيان بمواقفهما، في حين رفع التيار الصدري دعوى ضد الرئاسات الثلاث يطالب فيها بحل البرلمان

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