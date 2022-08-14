تربية كربلاء تكشف مستجدات الأبنية المدرسية الصينية

2022/08/14 | 22:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاجة محافظة كربلاء من المدارس ما لا يقل عن 350 بناية مدرسية.

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