2022/08/14 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، تنويها بشأن اصدار إجازة السوق الدولية، لافتة الى ان أي شركة أو مكتب قطاع أهلي غير مخول بإصدار إجازة السوق الدولية .وذكر بيان للمديرية وتلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة: شركات ومكاتب القطاع لأهلي غير مخولة بإصدار إجازة السوق الدولية المركز الخبري الوطني.

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