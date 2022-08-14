توتنهام يخطف تعادل بطعم الفوز من مضيفه تشيلسي ضمن الجولة الثانية من الدوري الانكليزي.. صور

2022/08/14 | 22:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف توتنهام تعادلا قاتلا بنتيجة (2-2) من مضيفه تشيلسي، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية تشيلسي كاليدو كوليبالي (19) ورييس جيمس (77)، بينما سجل هدفي توتنهام إميل هويبرج (68) وهاري كين (90+6).

بداية زرقاء

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح توتنهام بالدقيقة الثالثة، عبر مخالفة نفذها سون بتسديدة مباشرة تجاه المرمى، ذهبت أعلى العارضة.

وظهر تشيلسي في الدقيقة 18، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر كوليبالي، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19، بعدما مهد سترلينج الكرة لمونت داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة أرضية تألق لوريس في إبعادها لركنية.

وافتتح تشيلسي التسجيل من تلك الركنية، بعدما تابع كوليبالي عرضية من كوكوريلا، مسددا على الطائر كرة سكنت شباك لوريس.

وأهدر توتنهام فرصة محققة لتعديل النتيجة سريعا في الدقيقة 22، بعدما تلقى سيسيجنون بينية لينفرد بميندي، مسددا كرة من داخل المنطقة، تألق الحارس السنغالي في التصدي لها.

وحاول كوليبالي تسجيل الهدف الثاني بصورة مشابهة لهدفه الأول، بعدما تابع عرضية من ركنية في الدقيقة 27، مسددا كرة على الطائر ذهبت بعيدا عن المرمى.

وبحث مونت عن مباغتة لوريس بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة في الدقيقة 37، إلا أنه كرته ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

عودة توتنهام

بدأ توتنهام الشوط الثاني بقوة، بعدما أرسل كين بينية لسون في الدقيق 48، لينفرد بميندي ويسدد كرة ضعيفة نجح حارس البلوز في التصدي لها.

وكاد مونت أن يخدع لوريس في الدقيقة 54، بعدما أرسل عرضية من الجانب الأيسر، ذهبت بشكل كرة ساقطة في المرمى، إلا أن الحارس الفرنسي أبعدها إلى ركلة ركنية.

وأهدر تشيلسي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 61، بعدما سدد سترلينج كرة من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وأتى رد توتنهام بعدها مباشرة، حين انفرد كين بميندي، مسددا من داخل المنطقة، كرة أرضية مرت بغرابة إلى جوار القائم.

ونجح توتنهام في تسجيل التعادل بالدقيقة 68، عبر تسديدة أرضية قوية من هويبرج من على حدود المنطقة، سكنت شباك ميندي.

وعقب الهدف تشاجر كونتي مع توخيل على الخط، بسبب مبالغة المدرب الإيطالي في الاحتفال بهدف التعادل أمام الجهاز الفني للبلوز.

وواصل تشيلسي إهدار الفرص المحققة بالدقيقة 75، بعدما أرسل جيمس عرضية مميزة تجاه هافيرتز الخالي من الرقابة داخل المنطقة، والذي سدد كرة مباشرة على الطائر مرت إلى جوار القائم.

وتمكن تشيلسي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 78، بعدما مرر سترلينج كرة سحرية لجيمس داخل المنطقة، لينفرد بلوريس ويسدد داخل الشباك.

وكاد توتنهام أن يسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، برأسية من داير تألق ميندي في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وسجل توتنهام هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما ارتقى كين لعرضية من ركنية، مسددا رأسية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

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