2022/08/14 | 22:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، اليوم الأحد، جلسة هيئة الرأي في الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم بنجاح وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأكد الخفاجي على “إستمرار الوزارة بتذليل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي ودعم الفلاحين والمزارعين من خلال وضع الخطط والبرامج العلمية التي تسهم بزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المستلزمات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات اللازمة للعملية الزراعية وتنميتها”.

ووجه الخفاجي “باهداء فسائل نخيل إلى الجيش والحشد والشرطة ووفق الضوابط والتعليمات المعدة للتغلب على تغيير المناخ ومكافحة التصحر، ويتم تشجيرها بإشراف دائرة البستنة”، مؤكدا على “ضرورة دعم المحميات ومنها محمية مندلي لأهمية المحميات في القطاع الزراعي”.

كما وجه “بتقديم دعم متكامل لمحافظة نينوى من منظومات ري وآبار، ما يسهم في زيادة الإنتاجية كمّاً ونوعا في المحافظة”.

واضاف البيان “جرى خلال الجلسة معالجة مختلف الملفات وتصويبها بالاتجاه الذي يخدم القطاع الزراعي، فضلا على الإجراءات القانونية والإدارية التي تخدم العملية الزراعية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي: الوزراة تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي ودعم الفلاحين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي: الوزراة تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي ودعم الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).