"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس

2022/08/14 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتصدت الدفاعات الجوية السورية، لأهداف إسرائيلية معادية في سماء طرطوس.وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا": " دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس".وأضافت: "سماع دوي انفجارات في سماء المحافظة ويجري التحقق من طبيعتها وأسبابها".

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