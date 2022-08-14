2022/08/14 | 22:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشطاء يسخرون من ركوب بايدن الدراجة مجددا على ساحل ساوث كارولاينا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/14 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشطاء يسخرون من ركوب بايدن الدراجة مجددا على ساحل ساوث كارولاينا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشطاء يسخرون من ركوب بايدن الدراجة مجددا على ساحل ساوث كارولاينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).