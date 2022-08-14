قبيلة ’خشان’ تتوعد: ما فعلته ’سرايا الغدر’ لن يمر بسلام

2022/08/14 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توعدت قبيلة النائب باسم خشان اليوم الأحد، “السرايا”، بعدم تمرير فعلتهم الأخيرة.وذكرت صفحة إعلام عشائر البركات الرسمية، على “فيسبوك”، أن “ما فعلته سرايا الغدر لن يمر بسلام”، مضيفة، أن “ما تعرض له الشيخ فاهم خشان والنائب باسم خشان من محاولة اغتيال يبين مدى اهتزاز الصدريين من عائلة آل خشان وعشيرتهم البركات”.[…]

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