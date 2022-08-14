دوي انفجارات غرب سوريا وأنباء عن هجوم إسرائيلي

2022/08/14 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فادت وكالة الأنباء السورية “سانا” مساء يوم الأحد بسماع دوي انفجارات في سماء طرطوس غرب سوريا.

وقالت “سانا” إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في سماء مدينة طرطوس الساحلية.

وأوضحت الوكالة الرسمية أنه يجري التحقق من طبيعتها وأسبابها.

وقالت مراسلتنا في سوريا إن أصوات الانفجارات سمعت في أرجاء مدينة طرطوس يرجح أنها ناجمة عن عدوان إسرائيلي.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات إسرائيلية قصفت سوريا من فوق الأراضي اللبنانية وتحديدا من قبالة سواحل الجية.

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