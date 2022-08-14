فيديو.. مصافحة تتحول إلى اشتباك ناري بين مدربي تشلسي وتوتنهام

2022/08/14 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت نهاية مباراة تشلسي وتوتنهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الأحد، مشاجرة بين مدربي الفريقين انتهت بحصولهما على البطاقة الحمراء

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