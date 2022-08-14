كاميرا CNN تلتقي شهود عيان شاركوا بمحاولة إنقاذ ضحايا حريق كنيسة

2022/08/14 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى طاقم تصوير CNN شهود عيان في مكان وقوع حادثة حريق كنيسة "أبوسيفين" في حي إمبابة بالجيزة في مصر، والتي أدت إلى وفاة 41 شخصًا وإصابة 14 آخرين.وصف الشاهدان مصطفى محمد ويوسف إسلام، المقيمان بجوار الكنيسة، ما شاهداه وكيف شاركا في محاولة إخماد الحريق وإنقاذ الضحايا من المبنى.

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