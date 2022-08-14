2022/08/14 | 22:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ترأس وزير المالية علي عبد الامير علاوي، 08/14/2022، اجتماعا ضم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي...

ظهرت المقالة وزير المالية يتابع تنفيذ مراحل برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي أولاً على المسلة.

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