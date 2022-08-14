سلمان رشدي فلم هندي

2022/08/14 | 22:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الاسلام دين رصين لا تهزه ولا تهده

المعاول والاقلام والنووي مهما تكالبت

عليه واما لو فكروا النقاش بالفكر فانهم

خاسرون لا محالة وقد جربوا هذا الاسلوب

من خلال سلمان رشدي ومن على شاك

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