الحكومة تعلق على إمكانية إعادة سعر صرف الدولار وانهاء مزاد العملة- عاجل

2022/08/14 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استبعد المستشار الاقتصادي للحكومة هيثم الجبوري، اليوم الاثنين، اتخاذ الحكومة اي قرار تجاه سعر صرف الدولار ، مبينا ان الحل الامثل يكمن في تقوية العملة الوطنية امام الدولار.

وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "صدور قرار بشأن سعر صرف الدولار بالتخفيض او الرفع مستبعد في الوقت الراهن".

واضاف ان "الحل الامثل في انهاء ازمة انخفاض قيمة الدينار هو العملة على تقوية العملة المحلية وتوسيع نشاطها وتنويع مصادرها".

وبشأن امكانية انهاء مزاد العملة ذكر الجبوري ان "مزاد العملة لا يعني بيع الدولار فقط بل شراء الدينار لمنح 10 تريليون دينار لصالح موظفي الدولة في كل شهر ما يعني عدم امكانية الاستغناء عنه ".

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