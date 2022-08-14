الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس

2022/08/14 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سونا)، مساء اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس غربي البلاد، وفي أجواء سلسلة جبال القلمون قرب الحدود اللبنانية.

وأفادت الوكالة الرسمية في وقت سابق نقلا عن مراسلها بسماع دوي انفجارات في سماء طرطوس وقالت إنه يجري التحقق من طبيعتها وأسبابها.

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم (الأحد)، عن هجوم منسوب لإسرائيل في غرب سوريا، فيما أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في منطقة مدينة طرطوس.



وبحسب التلفزيون السوري الرسمي، استهدف الهجوم مواقع عسكرية في المنطقة".

وأضافت "كما أفادت التقارير بأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.



وبحسب الأنباء، وصلت الطائرات المقاتلة من اتجاه البحر".

وبحسب القناة حلقت طائرة "الملكية الأردنية" (الناقل الوطني للأردن) المتجهة إلى بيروت في دوائر انتظار قبل دخولها الأجواء السورية.

وتابعت: "يأتي الهجوم المنسوب لإسرائيل على خلفية تقارير أفادت أمس الأول (الجمعة)، بأن دبابة إسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على قرية الحميدية في منطقة القنيطرة قرب الحدود.



وأكد التلفزيون السوري إصابة مدنيين اثنين من سكان القرية جراء إطلاق النار.



يمكن التقدير أن هذا الموقع يخص حزب الله أو المحور الشيعي في سوريا".

وختمت القناة بالقول: "وردت تقارير في الأشهر الأخيرة عن قيام الجيش الإسرائيلي بإلقاء منشورات لتحذير الحكومة السورية من التعاون مع حزب الله، ويعتبر المنشور الذي قيل إن الجيش الإسرائيلي أسقطه من الجو استثناء في خطورته مع تحذير مفصل".

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