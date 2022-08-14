صحيفة فرنسية: روسيا اتخذت من تركيا حصان طروادة في “الناتو”

2022/08/14 | 23:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اعتبرت صحيفة “كوريه” الفرنسية، أن روسيا تستخدم تركيا “حصان طروادة” في حلف “الناتو” وتلتف على العقوبات الغربية عبر تركيا، الماضية في تعزيز تعاونها الاقتصادي، والمالي والتجاري معها.ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن حجم التجارة بين أنقرة وموسكو ارتفع بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، وازدادت حركة البضائع بين البلدين بشكل غير مسبوق بما يساعد […]

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