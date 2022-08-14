مجلس القضاء: لا نملك صلاحية حل البرلمان



مجلس القضاء: لا نملك صلاحية حل البرلمان
2022/08/14 | 23:14 - المصدر: روسيا اليوم
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