رئيسي: خطاب المقاومة الطريق الوحيد للتغلب على مشاکل العالم الإسلامي

2022/08/14 | 23:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبر الرئيس الإيراني، 08/14/2022، أن خطاب المقاومة هو الطريق الوحيد المؤثر للتغلب على مشاکل...

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