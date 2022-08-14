البيت الأبيض: لا نتدخل في قضية الوثائق السرية لدى ترامب

2022/08/14 | 23:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكدت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارين جان بيير، 08/14/2022، أن البيت الأبيض لا يتدخل...

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