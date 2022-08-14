2022/08/14 | 23:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان ،اليوم الأحد ،أن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم إسرائيلي استهدف ريف دمشق و”نقاطا بمحيط محافظة طرطوس” الساحلية.وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا..



مصرع ثلاثة عسكريين في غارات اسرائيلية استهدفت ريف دمشق المركز الخبري الوطني.

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