2022/08/14 | 23:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكدت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارين جان بيير، أن البيت الأبيض لا يتدخل في قضية تفتيش عقار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والوثائق السرية التي تم ضبطها لديه.وقالت جان بيير في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الابيض عن قضية ترامب: لسنا متورطين فيها ولا نتدخل بها المركز الخبري الوطني.

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