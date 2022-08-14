 تحالف مع غانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يدخل الساحة السياسية

2022/08/15 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائد السابق للجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، الأحد، انضمامه إلى القائمة الانتخابية للضابط الكبير السابق أيضا، بيني غانتس، للانتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين نوفمبر، مدشنا بذلك دخوله معترك السياسة.

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