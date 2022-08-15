2022/08/15 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرية الكرنفات ..مفاجآت مونديالية مرتقبة – حسين الذكر ان اختيار قطر كبلد عربي وخليجي وشرق اوسطي لتنظيم بطولة كاس العالم 2022 احدث ضجة لم تتوقف على كل الأصعدة منذ يوم الفوز بالتصويت حتى ما بعد انتهاء الحدث ..وذلك بحد ذاته يؤكد استثنائية حدث مع انه يتكرر كل اربع سنوات منذ ما يقارب المائة […]

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