2022/08/15 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشافي يثير الجدل حول رحيل ثلاثي برشلونة كاف يوجّه صدمة قوية لمنتخب مصر الأولمبي القاهرة- وكالات وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صدمة قوية لمنتخب مصر الأولمبي، بشأن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها في المغرب في الفترة بين 2-26 نوفمبر 2023.ولن يشارك منتخب مصر مباشرة في نهائيات النسخة المقبلة من البطولة بصفته […]

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