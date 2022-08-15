2022/08/15 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد الكرة يعقد إجتماعاً بين الأندية وممثل رابطة الدوري الإسباني بغداد- الزمان نظّمَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم اجتماعاً لرؤساءِ ومُمثلي أنديةِ الدوري المُمتازِ مع ممثلِ رابطةِ الدوري الإسباني لكرةِ القدم (لا ليغا) للحديثِ عن آليّةِ وطريقةِ عمل الرابطةِ وإدارتها للدوري الإسباني لتطبيقها في دوري المُحترفين الذي سينطلقُ في الموسم 2023-2024.وحضرَ الاجتماع النائبُ الأول لرئيسِ […]

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