2022/08/15 | 00:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ARKPH3JkFMY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتظر الشيباني.. نحات عراقي حاصل على العديد من الإنجازات والجوائز) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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