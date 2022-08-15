قتلى وجرحى بـ”قصف إسرائيلي” استهدف ريف دمشق وطرطوس

2022/08/15 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر عسكري سوري، اليوم الأحد، إن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء “عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس”.وأضاف المصدر بحسب وكالة “سانا” الرسمية أن العدوان خلف بعض الخسائر المادية.

وصرح بأنه “حوالي الساعة 20.50 من مساء اليوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق”.

وأوضح أن “العدوان تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس”.

وأكد أن “وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

إلى ذلك، أكدت الوكالة الرسمية أنه قد “تمت السيطرة على الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي”.

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