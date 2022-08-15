بكين تحذر واشنطن من عواقب زيارة وفد الكونغرس لتايوان

2022/08/15 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر المبعوث الصيني لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، من عواقب زيارة وفد الكونغرس لجزيرة تايوان اليوم الأحد برئاسة السناتور إد ماركي، معتبرا هذه الزيارة “لعبا بالنار”.

وقال ليو في تغريدة عبر “تويتر”: “هذه خطوة خطيرة للغاية تشبه اللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيموت منها”.

وأضاف: “نحث الدول المعنية على الالتزام بسياسة الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وكانت أفادت وسائل إعلام سابقا بأن زيارة خمسة سياسيين أمريكيين إلى تايبيه يومي 14 و 15 أغسطس هي جزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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