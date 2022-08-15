2022/08/15 | 00:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3oj-v8jDi_E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يدعو لتظاهرية "مليونية" نحو ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يدعو لتظاهرية "مليونية" نحو ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).