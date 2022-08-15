2022/08/15 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1sh8SRLMC5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المزابل داخل مقر محافظة بغداد! | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المزابل داخل مقر محافظة بغداد! | #بمختلف_الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).