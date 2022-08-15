فائق الشيخ علي يؤكد تعرضه لـ ’محاولة اعتداء’ ويغرد: متوقعة

2022/08/15 | 00:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب السابق، فائق الشيخ علي، تعرضه إلى محاولة اعتداء في لندن، دون الإفصاح عن تفاصيلها.وفي وقت سابق، قال المُدون العراقي علي فاضل، إن الشيخ علي تعرض إلى محاولة اعتداء في العاصمة البريطانية لندن.

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