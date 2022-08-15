مصر تشيع جثامين ضحايا حريق كنيسة

2022/08/15 | 00:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت مصر جثامين عشرات ضحايا حريق اندلع في كنيسة "أبوسيفين" شمالي الجيزة، الأحد.كان ما لا يقل عن 18 طفلاً من بين الضحايا، وفقًا لوثائق مستشفى اطلعت عليها شبكة CNN.اندلع الحريق قرابة الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، بسبب عطل كهربائي في وحدة تكييف في الطابق الثاني من الكنيسة.وتقع الكنيسة الصغيرة في حي إمبابة المكتظ بالسكان.وقالت السلطات إن معظم الوفيات والإصابات في الحادث نجمت عن الدخان داخل قاعات الدراسة في الكنيسة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

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