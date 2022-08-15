2022/08/15 | 00:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكَّدت وزارة الخارجيَّة العراقية في ‏ 5 آب‏/ اغسطس، 2022 استكمال الاستعدادات الخاصة لعقد الاجتماع...

ظهرت المقالة العراق يرعى جولة جديدة من حوار الأديان بالتعاون مع الفاتيكان أولاً على المسلة.

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