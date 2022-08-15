2022/08/15 | 00:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/14/2022.عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة..



الانسداد قضية وطنية ولا يقتصر على التيار والاطار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة.. الانسداد قضية وطنية ولا يقتصر على التيار والاطار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعلات الساعة.. الانسداد قضية وطنية ولا يقتصر على التيار والاطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).