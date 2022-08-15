العامري يبحث في أربيل والسليمانية مخارج الأزمة المستعصية والصدر يحشد لمليونية رافعا شعار عام التغيير

2022/08/15 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ -‬السليمانية‭ -‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬وقوف‭ ‬المعسكرين‭ ‬الشيعيين‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬بعضهما‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬التصعيد‭ ‬والجمود‭ ‬والافتراق،‭ ‬باشر‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الأكثر‭ ‬مقبولية‭ ‬نسبياً‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الفرقاء‭ ‬مهمة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الجناحين‭ ‬الكرديين‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬السياسية‭ ‬العارمة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ وكان‭ ‬العامري‭ ‬وصل‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬أربيل،‭ ‬واجتمع‭ ‬مع‭ […]

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