مخاطر النهايات المفتوحة

2022/08/15 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هل‭ ‬يمتلك‭ ‬السياسيون‭ ‬تصوراً‭ ‬كاملاً‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬انهاء‭ ‬هذه‭ ‬الازمة‭ ‬المتفاقمة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المشلول‭ ‬من‭ ‬نواح‭ ‬لا‭ ‬تعد‭ ‬ولا‭ ‬تحصى؟ مثل‭ ‬الحروب،‭ ‬هناك‭ ‬رصاصة‭ ‬أولى‭ ‬قد‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬ما‭ ‬وتشعل‭ ‬الحريق،‭ ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬بالضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مطلقها‭ ‬حاملا‭ ‬خطة‭ ‬انهاء‭ ‬الحرب؟ ‭ ‬هل‭ ‬بتنا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬نواجه‭ ‬حالة‭ ‬النهايات‭ ‬المجهولة‭ ‬وليست‭ ‬المفتوحة‭ […]

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