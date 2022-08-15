القضاء العراقي:لا نملك صلاحية حلّ مجلس النواب

2022/08/15 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬صلاحية‭ ‬حلّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بعدما‭ ‬طالب‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬القضاء‭ ‬بذلك‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وسط‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خانقة‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬ ودعا‭ ‬الصدر‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬المخالفات‭ ‬الدستورية‮»‬‭ ‬المتمثّلة‭ ‬بانتهاء‭ ‬مهل‭ ‬اختيار‭ […]

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