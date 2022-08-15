قوات الحشد تحبط محاولة تسلل داعشية في الحضر ضمن نينوى

2022/08/15 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

افاد مصدر امني، الاثنين، باحباط محاولة تسلل لعناصر داعش جنوب الحضر بمحافظة نينوى.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "قوات الحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لمسلحي داعش على قاطع المسؤولية جنوب الحضر بمحافظة نينوى".

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان "الهجوم لم يسفر عن اصابات بين صفوف الحشد الشعبي".

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