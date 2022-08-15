2022/08/15 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الأحد، امكانية رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني في حل الانسداد السياسي والتوسط لدى جميع الاطراف لانهاء الازمة.

وقال الهلالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "من الممكن ان تحل الأزمة الساسية التي تشهدها البلاد في حال تدخل زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بشكل جدي وبهمة عالية خصوصا بعد اجتماعه مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري في أربيل".

وأضاف، أن "تدخل البارزاني على الخط كوسيط او لاعب لتقريب وجهات النظر ما بين الشركاء السياسيين وخصوصاً البيت الشيعي ستكون له مردودات ايجابية لحل الأزمة".

ودعا الهلالي، السياسين العراقيين لـ"التعامل بمنطق مع الاحداث التي تشهدها البلاد"، محذراً من "انزلاق الأوضاع الى مستويات لاتحمد عقباها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يتحدث عن "شخصية وحيدة" قادرة على انهاء الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يتحدث عن "شخصية وحيدة" قادرة على انهاء الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).