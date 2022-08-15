توقعات سياسية بانطلاق

2022/08/15 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، اليوم الأحد، إطلاق "المبادرة العامرية" برعاية زعيم تحالف الفتح هادي العامري لانهاء الخلاف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المياحي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " المبادرة المرتقبة يمكن تسميتها بالمبادرة العامرية لانهاء الأزمة مع جميع الإطراف".

واضاف ان "العامري يمتلك علاقات طيبة مع الكل ومقبول من جميع الاطراف السياسية وان مبادرته انطلقت من الحنانة بعد الاتفاق مع الصدر".

وتابع اننا "متفائلون جدا بزيارة العامري والجميع متفق على الحوار وان هناك جلسة ستعقد خارج البرلمان في قادم الأيام".

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