2022/08/15 | 01:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q-1Vntm4R28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا حصل في لقاء العامري ومسعود البارزاني ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا حصل في لقاء العامري ومسعود البارزاني ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).