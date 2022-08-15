صفقات السلاح الروسي للشرق الأوسط.. البيع

2022/08/15 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت الحرب في أوكرانيا إلى استنزاف، وهي تكاد تكمل شهرها السادس، وتسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي لكن بشكل أكبر على اقتصادات موسكو وكييف، اللتين وجهتا موارد هائلة للنزاع.

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