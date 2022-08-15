وزيرة ألمانية: نفوق الأسماك في نهر أودرا كارثة بيئية

2022/08/15 | 02:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوصفت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي النفوق الجماعي للأسماك في نهر أودرا بأنه كارثة بيئية، لافتة إلى أنه من غير الواضح ما المدة التي سيستغرقها النهر للتعافي.وجاءت تصريحات الوزيرة الألمانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها البولندية آنا مكسوا، يوم الأحد، عقب اجتماع في شتشيتسين وهي مدينة بولندية على نهر أودرا.ويجري نهر أودرا من التشيك إلى الحدود بين بولندا وألمانيا قبل أن يتدفق في بحر البلطيق.وفي الأسبوع الماضي، أزيلت عشرات أطنان من الأسماك النافقة من النهر لكن موكسوا قالت إن سبب النفوق الجماعي لم يتحدد بعد.وأضافت: "حتى الآن، تم اختبار 150 عينة على الأقل من مياه نهر أودرا..لم تؤكد أي دراسة وجود مواد سامة في الوقت نفسه نجري اختبارات على الأسماك".

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