2022/08/15 | 02:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمد النصار ١ برق شحيح بينك وبينها أسلاكك الشائكة أنت الواقف هنا تراقب السفن...

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