ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بانتصار صعب على ألميريا

2022/08/15 | 02:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قلب ريال مدريد الإسباني لكرة اللقدم تأخره أمام ألميريا بهدف إلى فوز 2-1، الأحد، ضمن منافسات الجولى الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم ألميريا، الصاعد من الدرجة الثانية، عند الدقيقة السادسة عن طريق لارجي رامزاني، وأنهى الشوط الأول متقدما على الريال حامل لقب الموسم الماضي ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا، والفائز قبل أيام […]

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