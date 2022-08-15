أنشيلوتي: ألابا خالف التعليمات وسجل هدف الفوز على ألميريا

2022/08/15 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (2-1) ضد ألميريا، على ملعب باور هورس في مستهل مشوار الفريقين في الليجا.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد بدأنا المباراة بشكل سيئ، وكان من الطبيعي أن نعاني هنا، وبعدا سجلوا هدفا وأصبحت المباراة معقدة، ولم يكن لدينا النشاط للعب بسرعة في الهجوم، حيث أغلقوا الدفاع بشكل جيد".وأضاف: "سددنا الكثير من الكرات، وفي الشوط الثاني الخصم عانى من الإرهاق، وكانت لدينا المزيد من السيطرة والفرص".وعن هدف دافيد ألابا أوضح: "من يتوجب عليه تسديد الركلات الحرة بنزيما أو كروس، لكن ألابا قرر التسديد، ونفذ بشكل جيد للغاية".وأكمل: "روديجر لعب مباراة رائعة ويملك الكثير من الخبرة، والشباب لم يلعبوا كما هي عادتهم وهو أمر طبيعي، وقمت بسحب كامافينجا لأنه كان لديه بطاقة ولا نريد اللعب بعشرة لاعبين".

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