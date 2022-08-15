كيف يمكن للغرب منع انهيار أفغانستان؟

2022/08/15 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى قبل الكشف عن وجود، أيمن الظواهري، في حي في وسط كابول، عبر مراقبون عن قلق متزايد محاولة طالبان كبح جماح "الجهاديين" لكن دون قمعهم تماما، والسعي للحفاظ على الدعم السياسي للمتطرفين مع منعهم من إثارة الكثير من المتاعب.

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